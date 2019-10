Deel Dorpsstraat Putten hele week afgesloten na nachtelijke leidingbreuk

Vanwege een nachtelijke waterleidingbreuk is de Dorpsstraat in Putten gedeeltelijk afgesloten. Het gaat om het stuk tussen de Boni supermarkt en de Klaas Bosstraat. Het wegdek is zwaar beschadigd en is pas eind volgende week hersteld.

De breuk in de waterleiding gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag ter hoogte van de Mitra. Medewerkers van waterbedrijf Vitens zijn tot half drie 's nachts bezig geweest om de boel te repareren. Hoeveel huishoudens in de periode zonder water hebben gezeten, is niet bekend.

Winkels blijven bereikbaar

Het water veroorzaakte forse schade aan de Dorpsstraat zelf en de parkeervakken. Zo fors, dat het niet veilig is om er nog verkeer over heen te laten rijden. Het wegdeel is komend weekend afgesloten, waarna maandag de stratenmakers aan de slag gaan. Zij hebben naar verwachting de hele week nodig om de weg ter herstellen. De winkels in de Dorpsstraat blijven tijdens het werk bereikbaar.