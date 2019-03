Deel Veluwe vaker op slot voor wandelaars en fietsers: ‘Natuur heeft rust nodig’

In bossen rondom Nunspeet en Harderwijk krijgen natuurliefhebbers straks vaker te maken met paden die zijn afgesloten. ,,Laat ik voorop stellen dat het niet onze bedoeling is om recreanten uit het bos te verjagen’’, vertelt Gelders gedeputeerde Bea Schouten, die namens de provincie Gelderland het project leidt. ,,Maar als we willen dat we over vijftig jaar ook nog kunnen genieten van de Veluwse natuur, dan zijn maatregelen nodig. We gaan naar een situatie waar soms minder kan, maar elders weer meer.’’