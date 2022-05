Defensie verbetert woon- en werkomgeving soldaten: ‘Sterke krijgsmacht nodig in tijden van oorlog’

updateDefensie neemt ingrijpende maatregelen om de huisvesting van soldaten te verbeteren. De boodschap is concentratie, verduurzaming en vernieuwing, zodat er een moderne en veilige werk- en leefomgeving en een sterkere krijgsmacht ontstaat. Uitvoering van het hele plan gaat zeker tien tot vijftien jaar duren. Wat het voor deze regio betekent is nog niet duidelijk.

Het ministerie kiest voor regionaal concentreren. Zo is het de bedoeling de eenheden in Assen en Havelte samen te brengen op het complex in Havelte en het gehele korps 11 Luchtmobiele Brigade te huisvesten in Schaarsbergen.

Dreiging

Volgens het ministerie is haast geboden, ook met oog op de doorontwikkeling van de krijgsmacht en in het licht van de huidige internationale dreigingen. Personeel werkt en slaapt in gebouwen die in slechte staat verkeren en dat wordt gezien als een slechte basis voor een sterke krijgsmacht.

‘De toekomstige krijgsmacht moet een hogere operationele inzetbaarheid bieden. Daarbij helpt concentratie van eenheden en expertisen. Het Defensievastgoed is versnipperd, verouderd, inefficiënt en dat belemmert de bedrijfsvoering’, schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat aan de Tweede Kamer.

Defensie heeft veel openstaande vacatures. Om daar wat aan te doen, is volgens de staatssecretaris ook goed, modern en veilig vastgoed nodig. ‘Dat is een belangrijke randvoorwaarde om een aantrekkelijke werkgever te zijn.’ Defensie onderzoekt wat er nodig is om die rol te vervullen. De staatssecretaris geeft al een voorzet: ‘Defensie dient voldoende vertegenwoordigd te zijn daar waar potentieel personeel woont.’

Regio

Waar de klappen vallen, is nog niet precies duidelijk. Defensie nodigt regio’s uit om mee te denken in oplossingen. Zeker is wel dat complexen verdwijnen en er op verschillende locaties in het land nieuwbouw komt voor diverse ondersteunende eenheden.

Staatssecretaris Van der Maat zegt hierover in zijn Kamerbrief: ‘Ook verken ik de mogelijkheid om diverse ondersteunende eenheden te concentreren op een nieuw te bouwen kazerne op een centrale plek in het land. Ook hier wil ik de komende periode stappen zetten om de verkenning vorm te geven, waarbij zal worden gekeken naar meerdere locaties in het land.’

Bij dat alles wil hij proberen te voorkomen dat militairen massaal moeten gaan verhuizen komende jaren. ‘Het draagvlak onder het personeel is van belang. Het personeel is vaak gebonden aan de regio waar ze nu werken. Daarom geldt dat verhuisbewegingen moeten worden beperkt. Dit wil ik bereiken door samenwerkende eenheden waar mogelijk te clusteren op kernlocaties in dezelfde regio.’

350 locaties

Defensie heeft in Nederland bijna 10.000 gebouwen verdeeld over meer dan 350 locaties. In dit deel van het land zijn dat onder meer Wezep, ’t Harde, Ermelo, Apeldoorn en Uddel. Bij Defensie werken ruim 68.000 militairen, burgers en reservisten.

