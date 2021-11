Definitief ontwerp voor vernieuwde stationsomgeving Nunspeet is klaar

‘Realistisch, uitvoerbaar en breed gedragen plan’

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is blij met deze mijlpaal: ,,Ik herinner me m’n eerste zin in de allereerste nieuwsbrief die we op 12 oktober 2017 hebben uitgebracht. Die luidde: ‘Een realistisch, uitvoerbaar en breed gedragen plan voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke stationsomgeving in Nunspeet. Dat is het einddoel waar we in de komende periode met een groot aantal betrokkenen aan gaan werken’. Nu zijn we ruim vier jaar verder en ligt er wat mij betreft een plan dat realistisch, uitvoerbaar en breed gedragen is. Een woord van dank aan alle betrokkenen in en rond de stationsomgeving, die met respect voor elkaars belangen in vele werkateliers hebben gebouwd aan dit ontwerp.”