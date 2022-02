Delen van Heerde, Veessen en Wapenveld urenlang zonder stroom

Evert de Graaf (75) uit Putten vertelt nieuwe feitjes over prins Bernhard: ‘Enorme golddigger’

Wist je dat prins Bernhard een obsessieve verzamelaar was? Historicus Evert de Graaf (75) uit Putten dook in het turbulente leven van de prins en heeft nieuwe wetenswaardigheden over de opa van koning Willem-Alexander ontdekt. Het publiek in Theater Stroud krijgt vrijdagavond de eer om die als eerste te horen. Wat zijn de opmerkelijkste wetenswaardigheden die wij nog niet weten?

17 februari