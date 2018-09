Delfts blauw uit Putten naar beurs in Venetië

Met zijn blauwe aardewerk is Heinen onderdeel van een lange Nederlandse traditie en dat is de reden dat het bedrijf geselecteerd is door de Italiaanse organisator van de beurs, de Michelangelo Foundation. Heinen Delfts Blauw in Putten is marktleider op het gebied van Delftsblauw aardewerk in Nederland . Het maakt souvenirs, maar ook serviezen en gebruiksartikelen. ,,Er is al een Italiaanse filmploeg bij ons langs geweest om een film over ons te maken,’’ vertelt directeur Jorrit Heinen.