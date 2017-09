Dennis mag in kielzog van Hattemse burgemeester naar de koning

Smaling reageerde vorige week op een oproep van de gemeente, op de vraag wie een dagje met de burgemeester wilde optrekken.

Waarom heb je gereageerd?

,,Het was een spontaan geintje. Ik dacht ik vul het gewoon in en dan zie ik wel. Ik ben redelijk betrokken bij de gemeente. Ons zoontje Hugo bleek vorig jaar de 12.000ste inwoner van Hattem en daarom werden wij door de burgemeester benaderd. Dat contact heeft mij getriggerd. Zo lang wonen we nog niet in Hattem, sinds 2014, maar ik dacht: dit is wel de plek van de toekomst voor mijn kinderen. Zo ben ik betrokken geraakt bij de politiek. Heel interessant om daar mee bezig te zijn."

En dus wilde je wel met de burgemeester op pad?

,,Ja, daar ging het me eigenlijk meer om dan een ontmoeting met de koning. We zouden ook samen naar Arnhem rijden, maar dat lukte niet omdat de burgemeester direct van een vergadering met twintig andere burgemeesters kwam. Ook was ik wel benieuwd naar het provinciehuis. Dat de koning kwam, was niet eens de hoofdreden om te reageren. Maar ik merkte om me heen dat mensen er heel enthousiast op reageerden. Het is ook allemaal veel formeler dan ik had gedacht."

Hoe zag de dag er uit?

,,Ik ben dus zelf met de auto naar Arnhem gegaan en kreeg vooraf het telefoonnummer van de burgemeester om daar af te spreken. Inloop was vanaf 14:00 uur en vanwege de veiligheid was daar drie kwartier voor uitgetrokken. Daarna ging de deur dicht en zou je er ook echt niet meer in komen. We mochten geen apparatuur en dergelijke meenemen en de telefoons moesten uit. Vervolgens was er een openingsfilm, een toespraak van de koning, een dansvoorstelling en na de openingshandeling een receptie."

En daar heb je de koning even de hand geschud?

,,Nee, ik ben hem net mis gelopen. Al heb ik er ook niet mijn best voor gedaan. Ik zat ook bijna helemaal achterin en de koning voorin. Hij is al druk zat, dacht ik. Ik heb leuk gekletst met de burgemeester. Hele informele gesprekken, over de kinderen bijvoorbeeld."

Een geslaagde dag?