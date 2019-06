Derde wisentkalf geboren op de Veluwe

In 2016 en 2018 werden eerder al stierkalveren op de Veluwe geboren. Het geslacht van het kalfje dat afgelopen week werd geboren is nog niet bekend. Dit jaar wordt nog verdere uitbreiding verwacht, aangezien een andere wisent koe in de kudde momenteel drachtig is. Dat vertelt Marinus Roseboom, bestuurslid van de stichting Wisentopdeveluwe.nl en dierenarts. ,,Prachtig natuurlijk, we hopen de dieren snel weer te zien. We hebben dinsdag de dieren proberen te waarnemen, maar dat is niet gelukt. Daarom ga ik vanavond alleen op pad, toch een extra rondje maken.”

Monitoren

De stichting monitort de dieren tweemaal per week, om de ontwikkeling van de kleine kudde in de gaten te houden. ,,We willen graag weten hoe het gaat natuurlijk”, zegt Roseboom. De kudde bestaat nu uit drie koeien en twee kalfjes. ,,We hebben recentelijk twee stieren weg moeten doen. Eentje omdat we het niet wenselijk vonden dat hij zijn moeder zou bevruchten of zelfs zusjes. Dat leek ons geen goed plan. Die stier is overgebracht naar de vlakte op de Maashorst waar hij met andere wisenten in aanraking kan komen. De tweede stier is inmiddels naar Spanje gebracht. Die was wat te agressief voor de Veluwe. Laten we het er op houden dat hij een wandelaar flink heeft laten schrikken en dat willen we voorkomen. Daarom is hij verhuisd naar een gebied in Spanje waar de kans dat hij met mensen in aanraking komt een stuk kleiner is.”

Begin september vorig jaar is de stier op een betrokken projectmedewerker afgerend die op dat moment in zijn auto zat. Ook daarna vertoonde het dier intimiderend gedrag richting beheerders, waardoor ingrijpen noodzakelijk was.

Nog een kalf