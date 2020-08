Deze 12 bronzen beelden vertellen vergeten verhalen over onbekende plekken van Harderwijk

Woning Stichting Putten bouwt 18 huurwonin­gen in 4 maanden en dat smaakt naar meer

6:30 De eerste prefab gebouwde woonwijk in Putten is klaar en wordt op 25 augustus opgeleverd. Woning Stichting Putten vindt deze goedkopere manier van bouwen een succes en gaat nog minimaal twee andere woonwijkjes neerzetten met deze bouwmethode. In Nederland wordt prefab bouwen een trend, constateert Aedes, koepel van woningcorporaties.