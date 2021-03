Deze inwoners van de Veluwe kom je tegen op het stembiljet

KAART | Besmettin­gen in Oost-Nederland na dagenlange stijging gedaald, Staphorst maakt opmerkelij­ke ommezwaai

11 maart Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland is de afgelopen 24 uur gedaald. Dat gebeurde nadat het aantal besmettingen deze week opliep. Landelijk namen de cijfers wel ietsjes toe. De gemeente Zwartewaterland blijft het zorgenkindje in Oost-Nederland.