Deze inwoners van Ermelo laten protestvlaggen hangen: ‘Het probleem is nog niet opgelost’

Deze oud-agent pleit voor vangrail langs Eperweg: ‘Wie wil je beschermen: de automobi­list of de fietser?’

Het is tijd om in te grijpen bij de beruchte knik in de Eperweg tussen Nunspeet en Epe. Dat is volgens de gemeente Nunspeet nodig nu er afgelopen weekend wéér een auto uit de bocht vloog en via het fietspad in het weiland belandde. Ook oud-rijkspolitieman Kees Keizer pleit voor maatregelen.

29 december