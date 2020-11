Deze mannen deden zich voor als bankpersoneel en plunderden de rekening van man (56) uit Vaassen

Grote belangstel­ling voor wonen op plek voormalig sanatorium Ermelo, vooral ‘onder plussers’

13 november Met enkele honderden inschrijvers is de belangstelling voor woningen op het terrein van voormalig sanatorium de Hooge Riet groot. De eerste 38 gelukkigen, van wie veel Ermeloërs op leeftijd, zijn inmiddels aangewezen. Zij moeten nog wel even geduld hebben: de oplevering zal pas eind 2022 zijn. De 32 appartementen in het monumentale sanatorium zelf gaan zo rond de jaarwisseling in de verkoop.