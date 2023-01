Deze Veluwe-pagina gaat verdwijnen: stel hier jouw eigen gemeentepagina in!

Wezeps kinderboek zet geschiede­nis landgoed IJssel­vliedt in schijnwer­pers: ‘Geheime trap was vluchtrou­te’

Voor kinderboekenschrijfster Sandra Oosterveen uit Hattem was landgoed IJsselvliedt in Wezep jarenlang gewoon een mooi gebouw. Maar toen ze gevraagd werd een kinderboek over de geschiedenis ervan te schrijven, bleek dat er tientallen verhalen achter die witte muren schuilgaan. Het boekje en de bijbehorende lessenserie over het cultureel erfgoed in de gemeente Oldebroek, moet de kennis van scholieren over het lokale verleden vergroten.

