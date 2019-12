Deze veranderingen op de Veluwe kenmerken het (bijna) voorbije decennium

Woningover­val bij Putten is gesprek van de dag: ‘Het is wel heel kort bij’

28 december De woningoverval zaterdagochtend, waarbij een man onder bedreiging moest toezien hoe het huis werd doorzocht, is in Krachtighuizen het gesprek van de dag. In deze buurtschap van de gemeente Putten sloegen twee mannen van 20 en 30 jaar in alle vroegte toe. Onduidelijk is nog of ze iets buit maakten. Het slachtoffer zelf wil niks zeggen.