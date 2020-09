Deze verdrietige wallaby zwerft al 5 weken over de Veluwe op zoek naar gezelschap

Populieren­pluis verpest de aardbeien van tuinders in Zeewolde. ‘Ik houd echt van bomen, maar haal deze weg’

14 september Twee populieren bij het volkstuincomplex De Nes in Zeewolde vergallen het plezier van veel amateurtuinders. Het vruchtpluis van de populieren waaiert over de met zorg geteelde gewassen heen en ligt in het voorjaar, als een sneeuwdeken, over de bedjes met aardbeien en sla. Die moeten vervolgens met water, veel water, gereinigd worden. ,,Maar soms is het zo’n kleffe boel dat we de aardbeien moeten weggooien”, zegt Arthur van der Meer. De gemeente Zeewolde weigert te kappen.