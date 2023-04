DHL na dodelijk ongeluk in Wezep: ‘Onze chauffeur kan het niet bevatten’

Geboorte­huis Kiliaen van Rensselaer in Hasselt wordt museum: ‘Unieke geschiede­nis levend houden’

Het geboortehuis van Kiliaen van Rensselaer, diamanthandelaar en bewindhebber van de West-Indische Compagie, in Hasselt wordt een museum. Het pand is verkocht aan Dario Usai en Antonio Cansilvio van The Vanneau Foundation uit Harderwijk. De kopers denken aan een audiovisuele beleving rond de vroegere bewoners. ,,De lijn Hasselt-Amerika diepen we uit.”