Dick (9) uit ‘t Loo scoort enorme hit met truckerslied

Dick Fijn droomt van toekomst als vrachtwagenchauffeur. De vrijheid van het truckersbestaan spreekt hem aan. ,,En je zit hoog in de truck zodat je mooi over de weg kunt kijken.’’ Elke vakantie probeert hij wel mee te rijden met zijn oom die van beroep internationaal vrachtwagenchauffeur is. Nee, zijn vader is helemaal geen trucker zoals Dick bezingt in het liedje dat speciaal voor hem is geschreven. Dat maakt niet uit, zegt Dick. Het klinkt goed en hij zingt het graag. Want naast vrachtwagenchauffeur wil hij ook graag zanger worden.