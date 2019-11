Dierenasiel Harderwijk mag blijven, maar krijgt wel ‘blafschermen’ tegen hondenherrie

Herinrich­ting Meidoorn­plein Wezep kost 2 miljoen euro

6:00 Oldebroek gaat ruim 2 miljoen euro steken in de opknapbeurt van winkelcentrum Meidoornplein in Wezep. Dat is ter aanvulling op de nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande supermarkten Lidl en Plus.