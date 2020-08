Dierenasiel opgelucht na gewonnen strijd tegen beruchte kattenziekte: ‘Het was een gitzwarte periode’

Nog niet als vanouds, maar uitgaansge­bied van Harderwijk komt weer tot leven

18 augustus Langzaam maar zeker keert het leven terug in het uitgaansgebied van Harderwijk. Café Nicky's Inn in de Bruggestraat is sinds eind juli weer een paar dagen per weken geopend. ,,Vanwege de beperkte bezetting is het niet direct rendabel, maar we zijn vooral blij dat we onze gasten weer kunnen ontvangen.’’