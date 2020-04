Digitale topdrukte bij Veluwse bibliotheken

Populair restaurant De Ossenstal in Epe mag niet uitbreiden

6:30 Restaurant De Ossenstal in Epe trekt 100.000 bezoekers per jaar. Maar mag niet uitbreiden met een serre voor veertig personen. Hoewel deskundigen geen gevaar zien, weigert de gemeente Epe uitbreiding om het kwetsbare bos te beschermen. Exploitant Peter Wolters reageert nuchter: ,,In deze coronatijd vallen plannen in duigen.”