Dijkbewoners Wapenveld zijn motoren meer dan zat en komen in actie

Nederland telt uiteraard veel meer auto’s dan motoren, maar op de Werverdijk lijkt het omgekeerde het geval, zegt bewoner Arend (‘liever geen achternaam’) over de verhouding op de dijk. In het weekend nemen motormuizen ‘hun’ dijk met mooi weer brutaal in bezit. Vooral groepen motoren maken het bont door de route als een circuit te gebruiken, soms door al dan niet op het achterwiel meermaals op en neer te rijden.

Speeltje

De bewoners zijn het zat en protesteren met spandoeken en een zelfgemaakte nepflitspaal om aan te geven dat de maat vol is. „Het is alleen maar erger geworden de laatste jaren, zeker sinds corona hebben veel meer mensen een motor aangeschaft”, zegt Ireen Bunnik, die deze zondag een groep mensen bij elkaar heeft verzameld die haar ervaringen deelt. Arend: „Mensen proberen hun nieuwe speeltje uit op zo’n dijk en trekken na de slingertochten vol open. Dat snap ik, maar het gaat om de aantallen, dat gaat nergens meer over.”

De bewoners hebben zich verenigd als bewonersgroep Veessen, Vorchten, Marle en aangesloten bij NEFOM, een landelijke club zich verzet tegen overlast door motoren.

‘Wij houden van Veessen, Vorchten & Marle (+ buurtschap Werven) en van het wonen aan de dijken die het polderlandschap van de gemeente Heerde kenmerken. De IJsseldijk is voor dat landschap een belangrijke maar smalle doorvoerader. Bewoners ergeren zich meer en meer aan de toenemende lawaaioverlast van motoren en voor wandelaars en fietsers gaat de lol om langs de dijk te recreëren er af. Men voelt zich niet meer prettig (en veilig)’, schrijft de bewonersgroep. Bunnik: ,,Dit gebied is er voor de rust en ruimte, daar past het gedrag van een aantal motorrijders niet bij.”

Ongelukken

Dit jaar zijn er alweer twee ongelukken gebeurd, volgens Arend, die het in zijn achteruitkijkspiegel zag gebeuren. Toen hij constateerde dat de berijder opstond, stak hij bijna triomfantelijk zijn dom op, ‘succes ermee’. „Ik ben ook wel eens de confrontatie aangegaan door mensen staande te houden. Dan krijg je een middelvinger of grote bek. Ik ga ook niet aan de kant als ze me proberen in te halen. Ik noem ze Grand Prix-wannabees, die de bink uithangen.”

Barrière

De bewoners grijpen zelf in door auto, tractor of container in de berm te parkeren en daarmee een barrière in te bouwen die tot langzamer rijden maant. „Daarvan zegt de politie weer dat het ongelukken kan veroorzaken.” Volgens een ander is een neergelegde drempel na klagen door een boer schielijk ingetrokken. En zo verandert er niets. Bunnik: „Soms staat de politie te laseren, maar dat moet veel vaker gebeuren.”

Ze dringen bij gemeente, politie en politiek aan op maatregelen, waar ze naar eigen zeggen tot dusver tevergeefs op hameren. Arend: „We hebben het gehad over trajectcontrole, weekendafsluiting, maar de gemeente doet helemaal niets. Die hebben geen middelen, zo wordt gezegd. Maar als de motoren meer geluid gaan maken, gaan wij ook meer geluid maken. Bij de aanleg van twee hoogwatergeulen en viaducten (in het kader van Ruimte voor de Rivier, ps) hebben bewoners al gezegd: jullie creëren hier een racebaan. Dat zou allemaal wel loslopen volgens de politiek, maar het is helemaal uitgekomen.”

Geluid

Een ander nadeel is de geluidsoverlast. „Je kunt niet meer in je tuin zitten en dat is niet heel raar met een decibellenniveau dat ver boven het toegestane zit.” Belangenorganisatie NEFOM maakt zich sterk voor het invoeren van de maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen. ‘Dat betekent voor motorfietsen dat ze de uitzonderingspositie in geluidsnormen kwijt raken’. De organisatie roept bewoners op hun klachten bij hun gemeente neer te leggen.