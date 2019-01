Dindoa Ermelo heeft gezondste kantine van de regio

VIDEO Langlaufen over de Veluwse heide bij Vierhouten: dat gaat met vallen en opstaan

18:00 Voor het eerst in zes jaar kunnen in Vierhouten de latten weer ondergebonden worden. Hotel De Vossenberg heeft de langlaufski’s van zolder gehaald en gewaxt. Vrijdag is misschien ook meteen de laatste mogelijkheid om over de Elspeetse Heide te glijden, want er is regen voorspeld.