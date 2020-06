Diploma-uitreiking in coronatijd, school bezorgt het felbegeerde papiertje thuis

kaart Meer kindjes ingeënt, behalve op de biblebelt: hoe zat dat in jouw gemeente?

13:39 Het percentage kinderen dat wordt ingeënt, is toegenomen, meldt het RIVM. De meeste gemeenten in deze regio laten ook een stijging zien, behalve die op de Veluwe en in de biblebelt. Hoe zit dat in jouw gemeente?