Discussie over veiligheid op N798 in Putten richt zich op het verkeerde punt

Wie van Nijkerk door Putten naar Ermelo rijdt over de N798, passeert vijf rotondes, over een afstand van 3,9 kilometer. Op bijna het volledige traject, vanaf de Henslare tot aan de Harderwijkerstraat, geldt nu een snelheidsregime van 80 kilometer per uur. Alleen bij de kruising met de Hoofdlaan is een snelheidslimiet van 60 kilometer per uur van kracht, over een afstand van ongeveer 100 meter.