Dispuut om dassenoversteek Zeeweg loopt op: provincie dreigt Harderwijk met dwangsom

Echtpaar vindt gestolen trouwboek terug, in stukken gescheurd en gedumpt langs de A28

6:49 Hij wist niet hoe snel hij van woonplaats in Noord-Brabant naar Putten moest rijden. Het trouwboek van Feico Ernst en zijn bruid Evelien is gevonden, nadat het vorige week uit hun auto werd gestolen bij het Postilion hotel in Putten. Maar het boek werd wel compleet aan stukken gescheurd en gedumpt langs de A28. En dus krijgt de zoektocht een naar einde. ,,Dat de dieven dit moedwillig hebben vernield, dat gaat mij te ver’’, zegt een verbouwereerde Ernst via de telefoon.