Dit gebeurde in de nieuwjaarsnacht in Oost-Nederland

met videoVerschillende auto's werden door vlammen verwoest, in Doornspijk brandde een boerderij af en in Ermelo werd een schuur met dieren getroffen. De nieuwjaarsnacht in Oost-Nederland was er één met de nodige branden. En met veel vuurwerk, ook in Apeldoorn. Wij zetten de belangrijkste gebeurtenissen voor je op een rijtje.

Stewards kennen de Staphorster jongeren bij naam

De nieuwjaarsnacht in Staphorst verloopt rustig, dankzij de stewards: Tientallen mannen uit Staphorst gingen ook dit jaar tijdens oud en nieuw de straat op, om een oogje in het zeil te houden tijdens de nieuwjaarsviering in het dorp. ,,Als ik mijn zoon tegenkom, roken we een sigaar.” Wel is er een gewonde, doordat een cobra bij zijn hand afgaat.

Boerderij in Doornspijk verwoest door felle brand

Een dramatisch begin van het nieuwe jaar voor de bewoners van een boerderij in Doornspijk. Vlak voor de jaarwisseling brak er brand uit. De vlammen sloegen metershoog uit de met riet bedekte kap. De boerderij kan als verloren worden beschouwd.

Volledig scherm In Doornspijk werd een boerderij met rieten dak door brand volledig verwoest. © Stefan Verkerk

Brandweer in de weer met autobranden

De brandweer had op meerdere plaatsen in de regio de handen vol aan autobranden. In Apeldoorn gingen aan de Imkersdreef twee auto’s in vlammen op. Ook in Deventer, Elspeet, Putten en Ugchelen was het raak. Van de getroffen voertuigen is weinig meer over. Of er sprake is van brandstichting zal door de politie worden onderzocht.

Zwaargewonde bij vuurwerkincident Meppel

In Meppel is een persoon zwaargewond geraakt door vuurwerk. Volgens omstanders zou er zwaar vuurwerk in het gezicht van het slachtoffer zijn ontploft. Verschillende buurtbewoners zagen het gebeuren. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over diens toestand en de oorzaak van het incident is nog niks bekend.

Volledig scherm Op verschillende plekken in de regio waren er deze nieuwjaarsnacht autobranden, zoals hier in Deventer. © Rens Hulman

Dieren getroffen door schuurbrand in Ermelo

In Ermelo brak brand uit in de schuur van een eendenfokbedrijf. Daarbij was een onbekend aantal dieren betrokken, waarvan het nog de vraag is hoeveel het er hebben overleefd. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan.

Vuurwerkverbod? Daar is weinig van te merken

In Apeldoorn was er dit jaar een vuurwerkverbod, maar dat werd door inwoners massaal genegeerd. Net als op veel andere plaatsen met een verbod werd er tijdens de jaarwisseling flink wat de lucht ingeschoten.

Het vuurwerkverbod in Apeldoorn zorgt in Klarenbeek wel voor een opmerkelijke situatie. Dat komt door de vuurwerkgrens door het dorp en dat is bij inwoner Rogier Jansen (31) goed te zien. In de achtertuin mag hij wel vuurwerk afsteken, maar in de voortuin is dat verboden.

Volledig scherm Het vuurwerkverbod in Apeldoorn zorgde in het dorp Klarenbeek voor opmerkelijke situatie. Op de ene plek mocht je wel vuurwerk afsteken, maar een paar meter verderop niet. © Ruben Meijerink

Overigens werd er in Apeldoorn deze jaarwisseling wel legaal vuurwerk afgestoken in de vorm van een vuurwerkshow. Het was nog even onzeker of deze vanwege het slechte weer door kon gaan, maar er kwam groen licht. Het in groten getale opgekomen publiek werd getrakteerd op een fraai schouwspel, waarbij het vuurwerkverbod ook onderwerp van gesprek was.

Cabrio in brand in achtertuin

Een cabrio in een achtertuin in Emmeloord is vannacht volledig uitgebrand. De politie ter plaatse meldt dat er waarschijnlijk vuurwerk in de auto terecht is gekomen. De auto stond al langere tijd achter de schutting geparkeerd.

