Dit gebeurt er met dood wild na een aanrijding op de Veluwe: ‘Zo, de cirkel is weer rond’

Nieuwbouw Randmeer blijft omstreden: ‘Harderwijk is geen Tokio’

21 mei Het plan voor 165 ouderenwoningen op het terrein van het te slopen zorgcentrum Randmeer in Harderwijk dreigt in een impasse terecht te komen, met een nog onvoorspelbare uitkomst. Na de weerstand tegen één woontoren van 36 meter ligt tot grote verbazing van omwonenden nu een voorstel op tafel met daarin twee hoge woongebouwen, van 31 en 38 meter. ,,We wonen in Harderwijk, niet in Tokio of Dubai.’’