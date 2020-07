Dit gebeurt er op een ecoduct bij de Veluwe: ‘Als automobilist heb je geen idee’

Deze basis­school in Elspeet begint vroeg aan zomervakan­tie met... volle verhuisdo­zen

17:01 De zomervakantie begint vandaag met afscheid voor de Da Costaschool in Elspeet. En niet alleen van de leerlingen in groep 8. Het compleet afgeschreven gebouw gaat tegen de vlakte. Daarvoor komt een nieuwe, moderne school terug. Maar voor het zoet komt eerst nog even het zuur, weet locatieleider Karel van Bronswijks.