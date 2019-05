Dit is de eerste foto van het wolvenpaar op de Veluwe: controleurs jagen extra op ‘wolvenzoekers’

videoDeze foto is het harde bewijs: het wolvenpaar op de Noord-Veluwe is nog altijd bij elkaar. Mogelijk is er zelfs al een nest met jonge wolven. Terreinbeheerders letten de komende weken extra op wolvenspotters die van de paden wijken en de rust verstoren.

De foto van het kersverse wolvenpaar is enkele weken geleden genomen, zegt woordvoerder Maurica la Haye van Wolven in Nederland, een samenwerking tussen meerdere verenigingen. ,,Dit is de eerste keer dat een wolvin en een reu samen zijn gesignaleerd. Een bijzonder moment, dus.’’

Wolvennest

Het vermoeden dat wolven samen optrekken op de Veluwe bestaat al langer. In januari 2019 werd duidelijk dat een wolvenreu op de Veluwe een wolvin heeft ontmoet. In de sneeuw werd oestrusbloed aangetroffen, wat wolvinnen laten druppelen wanneer ze loops zijn. Het bleef onduidelijk of ze sindsdien samen optrekken.

De foto die Wolven in Nederland zondag publiceerde bewijst dat een wolvenpaar ‘een prettige omgang’ heeft. ,,Het zou inderdaad zomaar kunnen dat er jongen zijn, maar op basis van de foto is niet vast te stellen of de wolvin drachtig is of geweest is’’, zegt La Haye. ,,Het is dus niet te zeggen of er al wolvenpups zijn. We weten niet precies hoe lang deze twee al samen optrekken.’’ De draagtijd van een wolf is ongeveer twee maanden, er worden meestal vier of vijf jongen geworpen.

Cameraval

Bij welke cameraval in het gebied de foto precies gemaakt is, maakt Wolven in Nederland bewust niet bekend. ,,Het gaat om Noord-Veluwe, en specifieker dan dat worden we niet. De kans bestaat namelijk dat mensen op zoek gaan en zo de rust verstoren. Ook bewegen de wolven zich overal door het gebied, het is dus zinloos om nu een locatie te noemen.’’

De controles op bezoekers worden nu de foto is gepubliceerd scherper, zegt La Haye. ,,De wolven houden zich vooral op in de gebieden die niet voor bezoekers toegankelijk zijn. De rust moet bewaard blijven. Terreinbeheerders gaan daarom extra scherp controleren.’’ Regels voor bezoekers blijven echter hetzelfde. ,,Het is verboden om van de paden af te wijken en dat blijft zo, maar de beheerders zijn de komende weken extra alert op mensen die zich er niet aan houden.’’

Wolvenkeutels