Dit is waarom het risico op natuurbranden steeds verder toeneemt in Veluwse bossen

Update Brandweer schrapt twaalf auto's en een duikteam in Gelderland door bezuinigin­gen

15 januari De miljoenenbezuiniging bij de brandweer in noord en oost Gelderland gaat door. Het gevolg is dat op de Veluwe en in de Achterhoek twaalf bluswagens verdwijnen, ruim honderd vrijwilligers overbodig worden en het duikteam van Harderwijk of Heerde wordt opgeheven. Maar, stelt de brandweer: de veiligheid gaat er niet op achteruit.