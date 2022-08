Dit is waarom kazemat van Elburg voorlopig dicht zit voor publiek

MET VIDEO Een eeuw speciale kerkdien­sten in Ermelo - ‘Hand in hand! Oog in oog! Alle kleuren van de regenboog!’

Meezingen, vragen stellen aan de dominee en af en toe heen en weer lopen door de zaal. Kerkdiensten zijn de afgelopen honderd jaar nogal veranderd in de Opstandingskerk op het woonzorgpark van ’s Heeren Loo in Ermelo. ,,Rood is mijn lievelingskleur!”

7 augustus