Dit museum in 't Harde brengt oorlog dichtbij: ‘In een houwitser zitten vinden kinderen prachtig’

Brandweer grijpt snel in en beperkt schade na brand in twee-on­der-een-kapwoning in Putten

De brandweer heeft gisteren door snel ingrijpen de schade beperkt in een twee-onder-een-kapwoning aan de Snijderssteeg in Putten. In één van de twee woonhelften was een flinke brand ontstaan op zolder.

17 april