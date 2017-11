Dit zijn de mensen die de consulatie over Lelystad Airport invulden

,,Eerst maakte ik me geen zorgen over de plannen voor Lelystad Airport. Ik dacht: dat is heel ver weg. Maar met die vliegroutes komt het nu juist heel dichtbij. En dan wordt er gezegd dat als het luchtruim eenmaal is heringedeeld, het dan wel goed komt, maar dat is onzin. Schiphol blijft maar groeien." En die groei van de luchtvaart, daar steekt De Boer zijn reactie op in. ,,Ik wilde in mijn reactie wat zaken in perspectief plaatsen. Het probleem is de ongebreidelde groei van de luchtvaart. Die kan toch toch niet eeuwig doorgaan? Vliegen is veel te goedkoop; voor een paar tientjes zit je bijvoorbeeld in Londen, dat is toch van de dolle?"