Dode bij ongeluk op N305 bij Zeewolde is 57-jarige man uit Harderwijk

De Harderwijker zat om 13.00 uur in zijn eentje in de bestelbus toen het incident zich voordeed. Het werkbusje raakte rechts van de weg en botste frontaal tegen een boom aan. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder op slag dood was. De bus was onderweg in de richting van Zeewolde. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.