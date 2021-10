Dode wolf bij Stroe kwam om het leven door kogel: ‘Schandalig, het is totaal zinloos’

Update | VideoDe dode wolf die begin deze maand bij Stroe werd gevonden, is doodgeschoten. Dat blijkt uit sectie, zo meldt de provincie Gelderland vandaag. Het is, voor zover bekend, de eerste keer in Nederland dat een wolf is doodgeschoten sinds de terugkeer. ,,Een trieste dag.”

De wolf is een strikt beschermde diersoort, het doden is dan ook strafbaar. Er loopt daarom een strafrechtelijk onderzoek naar het incident, zo verklaart de provincie.

,,We vermoedden al dat dit een keer zou gaan gebeuren”, stelt Maurice La Haye namens de organisatie Wolven in Nederland. ,,Na verkeersongevallen is het illegaal afschieten van wolven de belangrijkste doodsoorzaak, zo blijkt uit Duits onderzoek. Vandaag is het dan zover in Nederland. Het is schokkend en schandalig. En een misdrijf bovendien. Wij hopen dat de dader zo snel mogelijk wordt gepakt.”

Wolvenpaar

De mannetjeswolf, genaamd GW1490m, leefde vooral in het natuurgebied op de Zuidwest-Veluwe. Hij kwam eind 2020 vanuit Duitsland via Overijssel en de Noord-Veluwe hier terecht en vormde een paar met de wolvin die eerder in maart bij Ede is doodgereden. De wolvin was zwanger van acht welpen toen ze stierf. ,,In één jaar tijd verliezen ze in deze regio twee wolven. Het is triest”, zegt La Haye.

Volledig scherm De wederhelft van de doodgeschoten wolf werd eerder dit jaar bij Ede doodgereden op de N224. © Zoogdiervereniging

Het doodschieten van wolven is naast strafbaar ook compleet nutteloos volgens La Haye. ,,De wolf is er en die blijft. Het territorium van de wolf die je doodt, wordt zo weer ingenomen door een ander. Schiet je de partner van een wolf dood? Ook dan komt er een nieuw maatje. Het is totaal zinloos en het had nooit mogen gebeuren.”

GW1490m

De doodgeschoten wolf is eind vorig jaar via Overijssel (Enter, Wierden) en de Noord-Veluwe richting de Zuid-Veluwe getrokken. Op 1 december beet hij een schaap dood in Vaassen. Grote kans dat dit de wolf is die op klaarlichte dag door Beemte Broekland en Wenum Wiesel liep. Dat leidde tot bijzondere beelden van de wolf.

Luttelgeest

Naast de GW1490m zijn er in Nederland nog vijf andere dode wolven gevonden. Zij kwamen allen door een aanrijding om het leven. In 2013 werd langs de weg in Luttelgeest een dode wolf gevonden met, zo bleek later, twee kleine kogelgaten in het lijf. Na onderzoek bleek dat de wolf in Oost-Europa was gedood en vervolgens naar Nederland vervoerd. Daarnaast zijn in Duitsland, België en Frankrijk ook al wolven doodgeschoten.

In Gelderland leven ongeveer tussen de 15 en 20 wolven. De leefgebieden bevinden zich op de Noord-, Midden- en de Zuidwest-Veluwe.

