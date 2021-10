Dode wolf bij Stroe kwam om het leven door kogel

De Veluwe rekent op mooie intochten, maar de pieten met klachten moeten thuisblij­ven

10 oktober Hij komt, hij komt, natuurlijk komt die goede Sint dit jaar, ook op de Veluwe. Maar hoe het er uit gaat zien is nog niet overal even duidelijk. Zowel de gemeenten als de sinterklaascomités dubben - vijf weken voor zijn aankomst - nog over de intocht en andere activiteiten.