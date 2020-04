Dodental Heerde loopt op tot 47: ‘We betalen een hoge tol voor de hechte gemeenschap die we zijn’

Het aantal is gebaseerd op het aantal overlijdensakten dat door de gemeente wordt opgemaakt. Volgens loco-burgemeester Jan Berkhoff zijn alleen al in het Paasweekend zeventien inwoners overleden. ,,De dagen erna zijn nog eens zes mensen overleden. Daarmee komt het totaal nu op 47. Het is een trieste constatering. Dezer dagen herdenken we dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd van de Duitse onderdrukker. Maar we betreuren meer slachtoffers als gevolg van corona in de gemeente dan dat er vielen tijdens de tweede wereldoorlog. We betalen een hoge tol voor de hechte gemeenschap die we zijn. Ik hoop dat we heel snel van het coronavirus bevrijd zullen zijn.’’