Doek valt voor de Horsthoekschool in Heerde

Openbaar onderwijs

Precedent

Volgens Gert van de Rhee (CU/SGP) kan de raad eigenlijk geen andere keus maken. De gemeenteraad heeft zelf in 2017 een verordening huisvesting onderwijs vastgesteld. Daarin staat dat als er binnen 2 kilometer beschikbare onderwijsruimte aanwezig is, de raad niet in hoeft te gaan op verzoeken om nieuwbouw of renovatie. ,,Als we dit doen, creëren we een precedent. In Wapenveld-Zuid zijn twee scholen van elk een honderd leerlingen aan nieuwe huisvesting toe. In plaats van nieuwbouw op één locatie, zouden zij dan ook kunnen gaan voor twee nieuwe scholen”, hield van Rhee zijn collega-raadsleden voor.