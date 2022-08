Doet Putten te weinig voor invaliden? ‘Ik dacht dat het een sociale gemeente was’

met video Onherstel­ba­re natuurscha­de dreigt in Salland en Twente: waterschap grijpt in met verbod

In delen van Salland en Twente dreigt onherstelbare natuurschade te ontstaan door de huidige droogte. Daarom hebben de waterschappen in het gebied een sproeiverbod ingesteld. In de provincie Flevoland is dit nog niet het geval. In Hattem geldt vanaf morgen een onttrekkingsverbod.

12 augustus