Dolfinarium Harderwijk beleeft topweek

Opnieuw drugspand gesloten in Harderwijk

17:23 Voor de tweede keer in korte tijd is in Harderwijk een drugspand gesloten. Dit keer gaat het om een pand aan de Marsdiep in de wijk Stadsweiden. Nog geen maand geleden ging een woning aan Margrietlaan (achter winkelcentrum Tweelingstad) op slot.