Dolfinarium Harderwijk voor de rechter: dierenclubs willen verhuizing van dolfijnen naar China voorkomen

Video Dolfijnen van Dolfinari­um naar China? ‘Zo snel mogelijk terug naar zee’, vindt Partij voor de Dieren

30 mei De dolfijnen die nu nog in het Dolfinarium in Harderwijk leven, moeten zo snel mogelijk worden opgenomen in een re-integratieprogramma, met als doel ze uit te zetten in de oceaan. Dat bepleit de Partij voor de Dieren (PvdD). De Tweede Kamerfractie wil daarover in gesprek met minister Carola Schouten.