Dolfinarium herkent zich niet in 'imagoprobleem'

Het Dolfinarium is verbaasd over een onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Marktonderzoeker Beerda constateert daarin dat het imago van het Dolfinarium onder druk staat en voorziet dat dit verder verslechtert als er niet snel iets aan wordt gedaan.

,,Wij zien juist dat we op dit moment het drukste seizoen sinds jaren hebben'', zegt general manager Alex Tiebot in een reactie. ,,We herkennen ons niet in wat Beerda roept.''

Een daling van plek drie naar één op de ranglijst van populairste dierentuinen rechtvaardigt de conclusie die Beerda trekt (,,als zij niet snel iets doen aan hun imago zal die daling zich verder voortzetten'') niet, vindt Tiebot. ,,We staan gewoon in de top drie van de populairste dierentuinen.'' Dat is een prima positie, vindt hij.

Waterpark

De onderzoeker gaat met zijn conclusies over het Dolfinarium veel te kort door de bocht, vindt Tiebot. Over ontwikkelingen als het nieuwe waterpark en de samenwerking met Plastic Soup Foundation stelde Beerda in de Stentor: ,,Handige PR, maar mensen prikken daar op een gegeven moment doorheen. Het dolfinarium zou een meer rigoureuze koersverandering in gang moeten zetten. Een meer educatief park moeten worden met opvangmogelijkheden voor dieren."

,,De signalen die wij zelf krijgen over de opening van het waterpark zijn louter positief'', reageert de general manager. Het 'Dagattracties Merkenonderzoek' is voor het Dolfinarium geen reden de ingeslagen koers bij te stellen.

Apenheul