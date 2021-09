Dolfinarium moet dierenverblijven uiterlijk in 2029 volledig vernieuwen: ‘Dat gaan we halen’

Poll Voorstel­lin­gen Dolfinari­um in Harderwijk in strijd met Europese regels: ‘Maat is nu echt vol’

29 september Het Dolfinarium in Harderwijk moet meerdere voorstellingen en dierenverblijven onder handen nemen, omdat deze in strijd zijn met Europese regelgeving. Niets doen is geen optie, zo verklaarde minister Carola Schouten vanmiddag in de Tweede Kamer. Sluiting van het zeezoogdierenpark, zoals de Partij voor de Dieren eist, is volgens de bewindsvrouw niet aan de orde.