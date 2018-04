Dollemansrit van motorrijder over N375 tussen Meppel en Ruinen

video Raymann voor de klas: Het begint allemaal met wederzijds respect

17 april Niet in de klas, maar in de aula luisteren naar de grappen van cabaretier/stand-upcomedian Jörgen Raymann. Dat was het cadeautje dat de eindexamenkandidaten vmbo van college Groevenbeek aangeboden kregen. Leerlingen van vmbo basis, kader en tl luisterden geboeid naar de boodschap over politiek, respect en het maken van een goede grap.