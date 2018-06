Dominee hoopt op volle kerk met Justin Bieber en 'preek van een pepermuntje'

Bewoners beruchte sluiproute hopen op rust met verbodsbor­den

6:00 Geen betonblokken, maar verbodsborden die motorvoertuigen weren. De Stenenkamerseweg in Putten kan in meerderheid leven met die maatregel die maandag ingaat. Maar of het ook de veiligheid van fietsers en aanwonenden van deze beruchte sluiproute garandeert is een tweede. 'Alles staat of valt met handhaving'.