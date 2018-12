Domino-effect koopzondag blijft vooralsnog uit op Veluwe

Op de Veluwe klinkt de roep om de koopzondag steeds luider. In navolging van Epe, pleiten vier supermarkten in Heerde nu ook voor winkelopenstelling op zondag. Is er sprake van een domino-effect?

Met ingang van volgende maand mogen de supermarkten in Epe, Vaassen, Emst en Oene op zondagen open van 12.00 tot 18.00 uur. De supers in Heerde willen niet achterblijven en hebben daarom een soortgelijk verzoek neergelegd bij hun gemeente. Het college van B en W heeft laten dat verzoek te bekijken en neemt waarschijnlijk begin januari een besluit.

Kriebelen

Begint het nu ook te kriebelen bij supermarktondernemers in de andere Noord-Veluwse gemeenten? ,,Nee hoor’', zegt Richard Sika van de Jumbo in Nunspeet. ,,Wij reageren op de behoefte vanuit de markt. Vooralsnog hebben we geen signalen ontvangen waaruit blijkt dat onze klanten willen dat wij op zondag open gaan. Zolang dat niet verandert, zien wij geen reden om te pleiten voor zondagopenstelling.’’

Maar is Sikma dan niet bang klanten te verliezen aan concurrenten in Harderwijk of Epe? ,,Ga jij dertig kilometer rijden voor je wekelijkse boodschappen? Nee, ik denk dat dat wel mee zal vallen.’’

Oldebroek

Ook de Boni Supermarkt in Oldebroek loopt niet warm voor openstelling op zondag, vertelt bedrijfsleider Martijn Top. ,,Dat is voor ons geen issue. Tot op heden hebben wij geen klanten aan de balie gehad met de vraag of wij op zondag de deuren kunnen openen. Die behoefte is er simpelweg niet.’’

Supermarkt Plus in Elburg wil niet al teveel woorden vuilmaken aan het vraagstuk. ,,Daar gaan wij niet over’’, zegt de bedrijfsleider. ,,Dat is een zaak van de gemeente. Die bepaalt wanneer de winkels open mogen.’’ De Jumbo aan de Zwolscheweg heeft helemaal geen behoefte om op de kwestie te reageren. ,,Daar laten wij ons niet over uit’’, verklaart de winkelmanager.

Elburg en Hattem

De twee supermarkten in Hattem - Boni en de Albert Heijn - onthouden zich van commentaar en verwijzen direct door naar de hoofdkantoren van hun respectievelijke bedrijven.

Ook voor de ondernemersverenigingen in Nunspeet en Oldebroek is de koopzondag nauwelijks een issue, zo laten zij weten per mail. ,,Het grootste gedeelte van ons klantenbestand staat achter de zondagsrust’’, aldus Johan van de Worp van de Ondernemersvereniging Oldebroek. ,,Een openstelling op zondag zal averechts werken voor de ondernemers die in onze gemeente zijn gevestigd.’’

Geen interesse

Vanuit onze leden is er nog geen interesse geweest om een eventuele zondagsopening te gaan bespreken met de gemeente, aldus Arnold den Dikken van de Ondernemersvereniging Nunspeet. ,,Wanneer die vraag van ondernemers en winkelend publiek er is zullen wij gaan kijken hoe wij hiermee om zullen gaan.’’