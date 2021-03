Doodgereden wolvin op Veluwe droeg acht embryo’s in zich

video Kwestie van tijd voordat volgende wolf wordt doodgere­den op de Veluwe (en dat komt niet alleen door drukte in de natuur)

12 maart De zaterdag bij Ede doodgereden wolvin was waarschijnlijk de tweede op de Noord-Veluwe geboren welp die in het verkeer is omgekomen. Ze zou zijn opgejaagd door mensen. De kans dat vandaag of morgen weer een wolf wordt aangereden, is volgens betrokkenen best groot. En dat komt niet alleen door de toenemende drukte in de natuur.