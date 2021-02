Dooi of niet: ijsbrekers zijn nog steeds hard nodig op de Randmeren. ‘Een jongensdroom komt uit’

IJsbrekers worden vooral ingezet in het IJsselmeergebied en in de hoofdvaart tussen Lemmer en Delfzijl. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat vertelt: ,,Het ijs is aan het smelten en dat is hinderlijk voor de schepen. Het zal nog een paar dagen duren voordat ze klaar zijn. Het ijs heeft een paar dagen nodig om te smelten en omdat het erg dik is, komen er grote brokken ijs in de vaart terecht, die de schepen kunnen beschadigen.”