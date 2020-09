Door deze strijdvaardige Epenaar moeten natuurorganisaties mogelijk miljoenen terugbetalen

Onderzoek naar bestuurlij­ke perikelen in Ermelo gaat beginnen en stuit meteen al op kritiek

3 september Met Paul Frissen en Martin Schultz gooien de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning twee gerenommeerde professoren in de arena van bestuurlijk Ermelo. Zij gaan onderzoek doen naar de conflicten en het onderling wantrouwen die het lokale bestuur al een tijdje in hun greep houden. Kritiek op het onderzoek is er nu al: een groep betrokken Ermeloërs snapt er niks van dat burgers niet aan de tand worden gevoeld. ,,Het is een gemiste kans’’.