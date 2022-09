Door kraaiende Foppe verandert de wet in Heerde: ‘De haan gaat niet weg, wat er ook van komt’

,,Kijk, hier gaat hij in’’, zegt Matthijs Proper (20) als hij met de zwart-wit gevlekte haan Foppe onder zijn arm de schuur binnenstapt. Daar staat een kluisachtig hok van hout en piepschuim, met drie ventilatiegaten. ,,Daar doen we hem ’s nachts in, omdat de buurman aangaf dat hij hem ’s ochtends vanaf 04.30 uur hoort.’’

Nachthok

Wanneer de verslaggever haar oor te luister legt, houdt de 2 jaar oude haan zich rustig, maar de kippen tokken er lustig op los. Waar Matthijs en zijn vader Willem (59) ervan genieten, vindt een aantal buren het minder leuk. Een jaar geleden kwam één van de buren voor het eerst aan de deur, zegt Matthijs. ,,Toen vertelde hij dat hij de haan ’s ochtends altijd hoorde en dat hij dat liever niet had. Dat was ook vervelend, daar had hij gelijk in. Dus toen besloot ik dat geïsoleerde hok te maken.”

Volledig scherm Matthijs Proper met haan Foppe bij het nachthok © Henri van der Beek

Ook de kippen krijgen een nieuw hok, dat ’s nachts op slot gaat om het getok te beperken. Maar het blijkt niet voldoende. Verschillende buren hebben ook overdag last van de haan, stellen ze.

Kabaal

Volgens buurman Rikmanspoel is de overlast in de buurt ‘een beschamend dieptepunt’, blijkt uit zijn bijdrage tijdens een politieke vergadering. ,,Het gaat om handhaven in een extreme situatie. Wij komen er zelf niet uit’’, zegt hij de tegen de gemeenteraad. Zo spreekt hij van buren die een weekendje weggaan om aan het gekraai te ontsnappen, nachtdiensten waarvan overdag niet bijgeslapen zou kunnen worden en thuiswerken dat niet lukt.

Quote Wij krijgen steeds klachten, maar wat zegt de APV nou? Willem Proper

Als er ook boa’s langskomen bij de familie Proper, wil Willem concreet zien wat daadwerkelijk tot overlast gerekend wordt. Hij schrijft de gemeente aan. ,,Ik wilde nou weleens weten wat er in de Algemene Plaatselijke Verordening (lokale wetgeving, red.) staat over het houden van pluimvee.”

Volledig scherm © Henri van der Beek

Ingrijpen

Dan blijkt dat de huidige APV helemaal niets zegt over zulke gevallen. Een artikel dat handhaven op overlastgevende dieren mogelijk maakt, stond tot 2021 nog in de lokale wet, maar werd daarna geschrapt vanwege het minderen van regelgeving. Toch wil het college dat het artikel terugkomt in de APV om in te kunnen grijpen. Onder meer door deze casus, zegt gemeentewoordvoerder Marten Venema.

Nu die bepaling niet in de APV staat, kan de gemeente niet handhavend optreden. Maar dat is juist wat Rikmanspoel wil. Een andere buurman wil hetzelfde: ,,Ik zou willen dat ik gewoon rustig in mijn eigen tuin kan zitten.’’

Luidruchtige hanen

Het is niet de eerste keer dat Heerde in de greep is van luidruchtige hanen. In 2017 werd een dierenweitje zelfs ontruimd, nadat een nieuwe buurman klaagde over te luide hanen en parelhoenders.

Of er officieel sprake is van overlast, is niet vastgesteld. Venema: ,,Onze boa’s hebben ter plaatse gekeken en provisorisch met de eigen telefoon metingen verricht. Deze metingen hebben geen enkele juridische waarde, maar geven ons wel een beeld dat er mogelijk sprake kan zijn van geluidsoverlast.’’

Officiële metingen

Willem en Matthijs balen van de situatie. ,,We hebben er alles aan gedaan om de geluidshinder tot een minimum te beperken.’’ Toch vrezen ze niet voor het verlies van hun haan. ,,Laat ze maar geluidsopnamen maken als het weer in de APV komt. De haan gaat niet weg, wat er ook van komt. Dan spannen we wel een rechtszaak aan.’’

Op 3 oktober stemt de gemeenteraad over het voorstel.